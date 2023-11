Si è tolta la vita l'attrice porno Mia Split. Siffredi. "Sempre nel mio cuore"

Mia Split morta suicida. La tragica scomparsa di un'icona del cinema per adulti

Si è tolta la vita l'attrice hard russa Mia Split. La notizia della sua morte è stata annunciata da Rocco Siffredi, figura di spicco del settore, che le ha dedicato un tributo sui social media. Mia Split aveva già costruito una significativa carriera nel mondo del cinema per adulti, inclusa una lunga collaborazione con Siffredi stesso.

Nata in Russia il 21 settembre 2000, Mia era una nota figura all'interno del mondo a luci rosse.Al momento risulta incerta la causa della sua morte. Numerosi i messaggi di cordoglio condivisi sui social, ma toccanti sono soprattutto le parole di Rocco Siffredi con il quale Mia aveva stabilito una solida amicizia, che andava oltre il semplice rapporto professionale.

Siffredi scrive sul suo profilo Facebook: “Mia, con una sensibilità fuori dal comune, un'eleganza e dolcezza rare, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato doloroso per chi, come me, ha avuto l'onore di conoscerti e apprezzarti, apprendere che hai deciso così improvvisamente di lasciarci. Tuttavia, rispetto la tua scelta, anche se fa male, e voglio che tu sappia che rimarrai per sempre nei nostri cuori, sia nel mio che in quelli della squadra Siffredi che ti ha sempre voluto bene.”