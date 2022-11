Si schianta e muore prima della laurea, l'Università smentisce: è giallo

Si schianta e muore il giorno prima della laurea, ma l'Università smentisce: è giallo

La notte prima di laurearsi Riccardo Faggin, 26 anni compiuti lo scorso 15 luglio, tra la notte di domenica 27 e lunedì 28 novembre, è morto sul colpo in un incidente stradale tra Padova e Abano Terme. Precisamente il giovane stava rientrando a casa, dopo aver passato una serata con gli amici a bordo della sua Opel Corsa quando a una decina di metri da casa si è scontrato contro un platano.

Il mistero della laurea di Riccardo Faggin

Riccardo Faggin avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea lunedì 28 novembre e a casa era tutto pronto per feteggiare l'atteso traguardo, ma l'Università di Padova appena ha appeso la notizia ha fatto sapere, in via informale, che non c'era alcuna laurea in programma per il ragazzo presso la facoltà di Scienze infermieristiche. Per i genitori, oltre la perdida del figlio è stata una sorpresa, il padre del 26enne ha commentato: "Ci aveva detto che avrebbe discusso la tesi oggi stesso. Non sappiamo più cosa pensare. Mio figlio era una persona generosa, faceva volontariato in parrocchia, non amava la discoteca e non si è mai messo alla guida se sapeva di avere bevuto. Vorremmo anche noi sapere cos'è successo davvero".

Mentre sono in corso, da parte degli inquirenti le opportune verifiche per stabilire la dinamica dell'incidente, la Procura di Padova, visti gli elementi non chiari della vicenda, ha deciso di aprire un fascicolo a seguito dei primi rilievi da parte dei vigili urbani che certificano che sull'asfalto non ci sono segni frenata e che in quel momento non c'erano altri veicoli in transito.