Siccità, l'Italia le prove tutte: ecco i rabdomanti: "Risorse nel sottosuolo"

Siccità, il ritorno dei rabdomanti: "Molti geologi sono incompetenti"

In Italia la siccità preoccupa sempre di più, ogni anno la situazione per quanto riguarda fiumi e laghi fa registrare peggioramenti e abbassamenti dei livelli dell'acqua, il motivo è sempre lo stesso: piove troppo poco. Così diversi Comuni stanno sperimentando soluzioni alternative alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e - si legge su La Stampa - torna d'attualità anche una antica figura professionale: il rabdomante. Vale a dire chi possiede, o presume di possedere, l'arte di scoprire nel terreno la presenza di acqua, di metalli preziosi o di tesori nascosti, seguendo le vibrazioni di una bacchetta forcuta, tenuta orizzontalmente con le mani per le due estremità. Vi ricorrono i Comuni che non riescono a trovare la risorsa con metodi canonici e, da quando il nostro Paese è entrato in una situazione di grave crisi idrica, tornano in auge tra chi vuole farsi un pozzo in casa, in campagna o in azienda.

Su Amazon - prosegue La Stampa - un paio di bacchette da rabdomante costa tra i 15 e i 56 euro. Le più pregiate sono dorate, telescopiche e culminano con una testa di dragone. "Io - racconta a La Stampa un professionista del settore, Maurizio Armanetti - mi specializzo in acque termali. Sono più stimolanti e meglio remunerate. Tuttavia, sì, ultimamente mi richiedono interventi anche importanti per la ricerca di acqua potabile. Oggi piove poco, ma se in futuro pioverà ancora meno, sarà difficile immagazzinare acqua. Il nostro sottosuolo nasconde un tesoro inestimabile. D’altra parte, proponiamo anche di usare l’acqua termale, per produrre energia geotermica. Parto da dove è più comodo avere il pozzo per il cliente e poi estendo il raggio. Studio la geologia, ma a volte gli apparecchi radio si lasciano confondere da falde freatiche, che non hanno le qualità richieste. A volte, anche i geologi sono incompetenti".