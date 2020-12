Sicilia, scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Le scuole restano chiuse

In Sicilia, nei pressi di Ragusa è stata registrata intorno alle 21.27 una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma, durato per circa dieci secondi, è stato avvertito distintamente dalla popolazione del Ragusano, Siracusano e Catanese.

La maggior parte delle persone è scesa in strada per paura di un'ulteriore scossa a seguire. Secondo l'Ingv l'epicentro è stato registrato in mare tra Santa Croce Camerina e Gela. Non si registrano danni gravi a persone o cose ma diverse sono state le chiamate ai vigili del fuoco.

Nella giornata del 23/12 le scuole rimarranno chiuse

Scuole chiuse oggi per permettere ulteriori verifiche agli edifici scolastici a Comiso, Modica e Vittoria, dopo la scossa di terremoto di ieri notte che ha avuto come epicentro lo specchio di mare davanti a Scoglitti, località rivierasca del Vittoriese.