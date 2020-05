Silvia Romano e gli altri, l'Italia ha pagato riscatti per 30 milioni di euro

La vicenda del riscatto pagato per Silvia Romano fa emergere il problema dei soldi pagati dall'Italia per i sequestri subiti in giro per il mondo. I servizi segreti - secondo quanto risulta al Giornale - avrebbero pagato nel corso degli anni e dei sequestri attorno ai 30 milioni di euro. Gli ex ostaggi italiani delle Ong, più o meno strutturate, sono tredici per una media di oltre 2 milioni di euro a testa. Per fare tornare a casa Silvia Romano dalla Somalia il riscatto varia, a seconda delle fonti, da 1 milione e 200 mila euro a 4 milioni.

Il boom - prosegue Il Giornale - arriva nel 2015 con il ritorno a casa di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo rapite in Siria l’anno prima da sequestratori jihadisti anti Assad. Si parla di un riscatto record che varia da 6 a 12 milioni e mezzo di dollari. Mesi dopo il tribunale di Qasimiya, nell’area controllata dai ribelli, condanna un comandante del gruppo integralista Ansar al Islam per essersi appropriato di 5 milioni di dollari del riscatto. Il resto del denaro sarebbe stato diviso dai capi banda locali.