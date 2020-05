Silvia Romano è stata liberata: "Sono stata forte, ho resistito"

"Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di tornare in Italia", sono state le prime parole di Silvia Romano dopo essere stata liberata.

SILVIA ROMANO: LIBERA LA COOPERANTE, RAPITA IN KENYA IL 20 NOVEMBRE DEL 2018

SILVIA ROMANO è libera. La cooperante della onlus "Africa Milele" era stata rapita il 20 novembre del 2018 in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, era tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, l'organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda e considerata "ostaggio politico". A quanto aveva appreso l'Adnkronos da fonti somale, dunque, la volontaria 24enne sarebbe stata individuata come obiettivo da al Qaeda perché i jihadisti ritenevano facesse proselitismo religioso: una circostanza che fa della cooperante un ostaggio di particolare valore dal punto di vista della propaganda islamista, complicando un rapimento che si protrae ormai da un anno e per il quale non è mai stato chiesto un riscatto.

Silvia Romano: Copasir, grazie a incessante lavoro Aise

"Una bella notizia attesa da tempo e' arrivata: Silvia e' libera dopo una lunga prigionia". Raffaele Volpi, presidente del Copasir, commenta la liberazione della cooperante italiana e rivolge i propri "complimenti al generale Carta, agli uomini e donne dell'Aise che con il loro incessante lavoro, mai alla luce della ribalta, hanno permesso questo importantissimo risultato. Grazie ragazzi e ben tornata a casa Silvia"

Silvia Romano: 'festa' nel quartiere milanese dove vive

La notizia della liberazione di Silvia Romana e' stata festeggiata nel quartiere, il Casoretto, alla periferia est di Milano, dove la ragazza vive con la madre. Dai balconi e dalle finestre del suo condominio e dalle case adiacenti, decine e decine di persone si sono affacciate ed e' partita la musica: alcune canzoni care alla ragazza e poi l'inno nazionale cantato da tutti i presenti. Qualcuno si e' fermato in strada sotto il portone ma senza alcun particolare assembramento.

Sivia Romano: mamma "felice e frastornata, non me l'aspettavo"

"Sono felicissima, frastornata, non me l'aspettavo": lo ha detto all'AGI la mamma di Silvia Romano, Francesca Fumagalli, dopo aver appreso la notizia della liberazione della figlia. "Non l'ho ancora sentita, sto aspettando una telefonata dalla Farnesina", ha aggiunto.

KENYA, GIUSEPPE CONTE "SILVIA ROMANO E' STATA LIBERATA"

"SILVIA ROMANO e' stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. SILVIA, ti aspettiamo in Italia!". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

KENYA: DI MAIO, 'SILVIA LIBERA, STATO NON LASCIA INDIETRO NESSUNO'

"Volevo darvi una buona notizia. SILVIA Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno". Lo annuncia in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che manda poi "un abbraccio alla sua famiglia". "E un grazie alla nostra intelligence, all'Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato", scrive il ministro.

SILVIA ROMANO: M5S, 'GIOIA PER LIBERAZIONE, A PRESTO IN ITALIA'

"La notizia della liberazione di Silvia Romano ci riempie di gioia. L'Italia intera, oltre ai famigliari a cui ci stringiamo, aspettava da tempo questo momento. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno lavorato per il suo ritorno a casa, in particolare la nostra intelligence e la Farnesina. Silvia, a presto in Italia". Così i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri.

Silvia Romano: Salvini, bentornata. E grazie ai nostri Servizi

"Bentornata a casa Silvia Romano! Un abbraccio a lei, alla sua famiglia e ai suoi amici. E un ringraziamento agli straordinari operatori dei Servizi segreti italiani". Cosi' Matteo Salvini, su Twitter.

SILVIA ROMANO: SAVIANO, 'NOTIZIA PIU' BELLA NON POTEVAMO AVERLA'

"Una notizia più bella di questa non potevamo averla: Silvia Romano è libera!" Così Roberto Saviano su Twitter gioisce per la liberazione della cooperante italiana

SILVIA ROMANO: AMBASCIATORE IN SOMALIA, 'RAGAZZA MOLTO FORTE'

"L'ho appena vista, mi pare stia bene, sia fisicamente che psicologicamente, è una ragazza molto forte, è una ragazza in gamba, mi pare che abbia resistito molto bene. Questa è l'impressione che ho avuto". Lo dice all'Adnkronos l'ambasciatore italiano in Somalia, Alberto Vecchi, dopo aver incontrato Silvia ROMANO, liberata questa mattina dopo essere stata rapita in Kenya oltre un anno e mezzo fa. "E' qui con noi al sicuro - aggiunge l'ambasciatore - nella foresteria dell'ambasciata italiana a Mogadiscio".