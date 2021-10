Sindacati nel mirino: recapitata una busta con proiettile alla CISL

Sindacati nel mirino: una busta con un proiettile e delle minacce è stata consegnata alla Fim-Cisl

Dopo l’assalto alla sede CGIL di Roma, un altro brutto episodio a danno dei sindacati: una busta contenente un proiettile e una lettera anonima di minacce sono stati recapitati al segretario della Fim-CISL Toscana, Alessandro Beccastrini.

La CISL ha commentato “l'ennesimo atto intimidatorio” affermando che “non ci farà però arretrare di un millimetro nel nostro impegno, deciso e costante, a fianco dei lavoratori. Episodi come questo, anzi rinsaldano ancor più la nostra convinzione nel partecipare alla manifestazione unitaria di sabato prossimo a Roma".

"Perchè ogni minaccia, ogni sopruso, ogni violenza, che viene rivolta al sindacato confederale e alle istituzioni democratiche di questo paese, non va sottaciuto, nè sottovalutato, ma ha bisogno che chi crede sinceramente nella democrazia e nella non violenza faccia sentire la sua voce, chiara e forte".

"L'attacco al sindacato non si ferma", aggiunge Dalida Angelini, segretaria generale Cgil Toscana. "Sabato 16 ottobre saremo a Roma per una grande manifestazione unitaria e per una forte risposta democratica alle minacce e agli assalti degli squadristi fascisti".

Solidarietà anche dal segretario generale Uil Toscana Annalisa Nocentini. "Dopo quanto accaduto sabato scorso a Roma - sottolinea -, un altro episodio che da' la dimensione del clima di tensione che si sta vivendo nel Paese. Il sindacato era, e', restera' un presidio di democrazia e liberta' su cui le lavoratrici e i lavoratori potranno sempre contare come luogo di confronto e dialogo. Saremo a Roma anche per ribadire che il sindacato non si lascia intimidire da chi non si riconosce nei valori fondanti della Costituzione"

La deputata fiorentina del Pd Rosa Maria Di Giorgi ha espresso la sua solidarietà alla CISL, stigmatizzando "un clima verso il quale dobbiamo stare tutti molto attenti, non bisogna minimizzare, ne' passare sotto silenzio. La magistratura farà le sue indagini, ma voglio rivolgere un appello a tutte le forze politiche di tenere alta la guardia".

Anche l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha espresso la sua solidarietà: "Anche io in passato ho ricevuto minacce di questo tipo e capisco quanto possa essere scioccante per chi opera nelle istituzioni ricevere una busta con un proiettile ed una lettera anonima con minacce. Sono certa che le forze dell’ordine consegneranno quanto prima alla giustizia l’autore di questo gesto ignobile e codardo".