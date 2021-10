Siracusa maltempo, è caos: rischi alluvioni lampo a Sud e uragano Mediterraneo

In arrivo nel weekend un vortice ciclonico che dara' vita a un'intensa fase di maltempo sulle regioni meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che al Sud e' atteso un intenso peggioramento a partire dalla giornata di domenica. Un ciclone raggiungera' i mari meridionali della Sicilia facendo peggiorare fortemente il tempo dapprima sull'isola e poi sulla Calabria tirrenica. Su queste regioni dal pomeriggio/sera del giorno festivo sono attese precipitazioni abbondanti o molto abbondanti che potrebbero provocare improvvise alluvioni lampo, dapprima in provincia di Palermo e Trapani, poi di Catania e Siracusa e quindi di Reggio Calabria e Catanzaro.

MALTEMPO, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO PER TUTTA LA NOTTE A SIRACUSA

Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte a SIRACUSA, città colpita ieri da una forte ondata di maltempo. Allagamenti, automobilisti intrappolati nei propri mezzi e tombini saltati nel capoluogo aretuseo, dove sono state fatte confluire anche le squadre dei vigili del fuoco di Augusta, Palazzolo Acreide e i volontari di Pachino. Nel corso del violento nubifragio cinque famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni per motivi di sicurezza. Il maltempo ieri ha colpito anche la provincia di Enna e in particolare Piazza Armerina: anche qui la pioggia ha provocato allagamenti e smottamenti e in alcune contrade sono entrati in azione le ruspe per liberare le strade da fango, detriti e arbusti. Colate di fango anche lungo la strada provinciale 15, nel territorio di Barrafranca, sempre nell'Ennese. Nubifragio anche su Canicattì, in provincia di Agrigento: anche in questo caso sottopassi allagati, automobilisti bloccati e coperchi dei tombini sollevati per la pressione interna dell'acqua con l'intervento di vigili del fuoco e volontari di protezione civile.