Snus: cos’è e perché è un rischio per la salute

Lo Snus è molto popolare in Svezia ma è illegale in Ue. L'alta concentrazione di nicotina può portare a malori molto gravi

Ha suscitato un certo scalpore il caso di due tredicenni di una scuola media in Ferrara finite in ospedale per l'assunzione di snus. Il tabacco umido in polvere per uso orale nasce in Svezia ed è illegale in tutta l'Unione Europea. Nonostante questo è facilmente reperibile online soprattutto sui siti svedesi e svizzeri.

Lo snus si ottiene attraverso un processo di umidificazione del tabacco grezzo insieme a carbonato di sodio e aromi. Viene venduto in piccole scatole cilindriche che contengono 50 g di prodotto sfuso o 24 g in porzioni. In Svezia il consumo medio annuale è di circa 800 g, pari a 16 confezioni.

Lo snus si assume principalmente tenendolo in bocca tra il labbro e la gengiva superiore per un periodo di tempo variabile da pochi minuti a diverse ore.

Lo snus a differenza delle sigarette non è pericoloso per i polmoni ma le elevate concentrazioni di nicotina, per di più assunte per via orale, possono provocare malori, giramenti di testa, tachicardia, vertigini e nausea. Superata una certa soglia si può arrivare alla morte. La dose letale negli adulti stando ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità è indicata tra 40 e 60 mg ma stime recenti indicano valori superiori ai 500 mg.