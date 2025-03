Philip Morris International lancia in Italia ZYN: una nuova alternativa per un futuro senza fumo

Philip Morris International accelera verso un futuro senza fumo con ZYN: in Italia arrivano i sacchetti di nicotina senza combustione

Philip Morris International (PMI) ha annunciato oggi il lancio sul mercato italiano di ZYN, i sacchetti di nicotina senza combustione, ampliando così il proprio portafoglio di prodotti alternativi alle sigarette tradizionali. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la visione dell'azienda di un futuro senza fumo. ZYN è costituito da bustine di cellulosa prive di foglie di tabacco, progettate per offrire ai fumatori adulti un’alternativa pratica e discreta. Il prodotto non produce fumo, vapore, cenere o odore, permettendo agli utilizzatori di consumare nicotina senza interrompere le proprie attività quotidiane. Le bustine rilasciano nicotina attraverso la gengiva per circa 30 minuti, offrendo un’esperienza continuativa e senza l’uso delle mani.

Con il lancio di ZYN, PMI rafforza la sua presenza nel settore dei prodotti senza combustione, affiancando marchi come IQOS, il sistema per il riscaldamento elettronico del tabacco con oltre 2 milioni di utilizzatori esclusivi in Italia, e VEEV, leader nel mercato italiano delle sigarette elettroniche a sistema chiuso. Alla conferenza stampa di presentazione di ZYN hanno partecipato, Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia, Patrik Hildigsson, Director Oral Category Communication di Philip Morris International, Tommaso Di Giovanni, Vice President International Comms & Engagement di Philip Morris International.

“ZYN rappresenta una nuova categoria di prodotti che ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra ambiziosa visione di costruire un futuro senza fumo”, ha dichiarato Pasquale Frega. “L’eliminazione del fumo rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica di questo secolo. Il lancio di oggi rappresenta un altro, importante passo per rendere le sigarette un pezzo da museo nel più breve tempo possibile”.

Secondo Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia, “I nuovi sacchetti di nicotina ZYN rappresentano un importante arricchimento del nostro portafoglio di prodotti senza combustione. Le esperienze internazionali di Paesi come la Svezia e gli Stati Uniti dimostrano chiaramente il ruolo che questa categoria può avere per accelerare la conversione dei fumatori verso i prodotti senza combustione”.

Patrik Hildigsson ha portato l’esempio della Svezia, dove il consumo giornaliero di tabacco tra gli uomini è sceso sotto il 5%, il livello più basso in Europa, grazie all’adozione di alternative come lo snus e i sacchetti di nicotina. “In Svezia la sigaretta è ormai storia. Abbiamo visto un chiaro legame tra l’aumento dell’uso di prodotti orali senza fumo e la riduzione del consumo di sigarette tradizionali. L’Italia ha un’enorme opportunità per seguire la stessa strada”.

Tommaso Di Giovanni ha ricordato che Philip Morris ha investito moltissime delle sue risorse fin dal 2008 per sviluppare e commercializzare prodotti senza combustione. “Il nostro messaggio è chiaro: se non fumi, non iniziare. Se fumi, prova a smettere. Se non smetti, scegli un’alternativa migliore. Oggi esistono numerose soluzioni per ridurre i rischi legati al fumo tradizionale, ma serve anche il giusto contesto normativo per favorire l’innovazione”.

I sacchetti di nicotina ZYN saranno disponibili in circa 10.000 tabaccherie in tutta Italia, con cinque varianti di aromi (Cool Mint, Spearmint, Coffee, Citrus, Peach) e diverse intensità di nicotina, per soddisfare le esigenze dei fumatori adulti. L’obiettivo di PMI è che i ricavi netti derivanti dai prodotti senza combustione superino i due terzi del totale entro il 2030.

L'intervista di Affaritaliani a Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Category Philip Morris Italia

Gianluca Innelli, Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia, ai microfoni di Affaritaliani ha dichiarto: "Oggi, qui a Milano, presentiamo ZYN, la prima marca al mondo di sacchetti di nicotina. Questo lancio si inserisce in un percorso di innovazione che Philip Morris ha avviato in Italia dieci anni fa. Proprio a Milano, un decennio fa, abbiamo introdotto il primo dispositivo IQOS, che ci ha permesso di diventare leader nel mercato dei riscaldatori di tabacco. Tre anni fa, con VEEV, siamo entrati nel segmento dei vaporizzatori, affermandoci anche lì come leader nei sistemi chiusi".

"Ora, con ZYN, ampliamo ulteriormente la nostra offerta con un prodotto disponibile in Italia in cinque varianti di gusto e con diversi livelli di nicotina, pensato per rispondere alle esigenze dei consumatori adulti. Le sue caratteristiche distintive lo rendono un’alternativa innovativa: non produce odore, fumo o cenere, e permette di assumere nicotina senza interrompere le proprie attività, lasciando le mani libere e garantendo massima discrezione", ha proseguito Iannelli.

"ZYN non è pensato per chi non fuma, ma per i fumatori adulti che cercano un’alternativa ai prodotti tradizionali a base di tabacco. Il nostro obiettivo è offrire una soluzione che permetta loro di consumare nicotina in modo più pratico e compatibile con il loro stile di vita", ha concluso.

L'intervista di Affaritaliani a Tommaso Di Giovanni, Vice President International Comms & Engagement Philip Morris International

Tommaso Di Giovanni, Vice President International Comms & Engagement di Philip Morris International, ha dichiarato: "Il nostro focus è ormai quasi interamente sui prodotti di nuova generazione senza fumo, come le sigarette elettroniche, il tabacco riscaldato e, ora, i sacchetti di nicotina. Per quanto riguarda gli investimenti, siamo praticamente al 100% concentrati su questo settore: il 90% delle nostre risorse in ricerca e sviluppo è destinato a queste alternative. Dal 2008, abbiamo investito oltre 14 miliardi di dollari per sviluppare prodotti completi e renderli disponibili ai consumatori nel minor tempo possibile".

L'intervista di Affaritaliani a Patrik Hildigsson, Director Oral Category Communication Philip Morris International

Patrik Hildigsson, Director Oral Category Communication di Philip Morris International ha commentato: "La prima misura per ridurre i danni legati al consumo di tabacco è eliminare la combustione, poiché è proprio la combustione a generare la maggior parte delle sostanze chimiche nocive responsabili di molte malattie legate al fumo. Eliminandola, il rischio si riduce significativamente. Per quanto riguarda i sacchetti di nicotina o di tabacco, il loro impatto è stato evidente in paesi come la Svezia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di ricerca svedese, l’incidenza del tumore al polmone nel Paese è inferiore del 50% rispetto ad altri Stati europei, un dato significativo se consideriamo quanto questa malattia sia purtroppo diffusa. Nel mondo ci sono 1,2 miliardi di fumatori, e offrire loro alternative concrete rappresenta non solo una grande sfida, ma anche un’importante opportunità per accelerare la transizione verso un futuro senza fumo".