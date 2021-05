Soffoca la moglie e chiama il 112. L'assassino è reo confesso: ha 83 anni

Ha ucciso la moglie e poi ha avvisato i carabinieri con una telefonata. Un anziano di 83 anni si trova ora nella caserma del comando provinciale dell'Arma di Avellino, e dovrà rispondere di omicidio volontario.

L'uomo avrebbe ucciso la donna di 83 anni presumibilmente per soffocamento e poi all'alba ha chiamato i militari dell'Arma. "Ho ucciso mia moglie", ha detto laconicamente invitando i carabinieri a raggiungerlo nell'abitazione di via Iannaccone, nel centro di Avellino, dove la pattuglia ha trovato l'anziana esanime. Sul posto anche il medico legale per accertare il decesso.