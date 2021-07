Spagna, coprifuoco a Barcellona e 161 città: paura per la variante Delta

Coprifuoco Spagna, non solo a Barcellona. In Catalogna tornano le restrizioni notturne per frenare la diffusione del virus: un'incidenza di oltre 400 nuovi casi ogni 100 mila abitanti nell'ultima settimana

A Barcellona e in altri 161 comuni entra di nuovo in vigore il coprifuoco notturno. La Corte superiore di giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione della restrizione, tra l'una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat. I nuovi contagi registrati si attestano al doppio della media spagnola. La regione è fra le più colpite d'Europa con oltre 1000 casi per 100 mila abitanti. Solo nella giornata di oggi, 16 luglio, la Catalogna ha registrato un record: soprattutto tra le fasce più giovani colpite dalla variante Delta: 9.416 positivi nelle ultime 24 ore. Il provvedimento partirà da stasera 16 luglio e rimarrà in vigore fino al 23 luglio, data in cui il governo aggiornerà l’elenco dei comuni.