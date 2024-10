Sparatoria Crotone, c’è un video che mostra il pestaggio del poliziotto dopo la morte di Francesco Chimirri

Sparatoria a Crotone, in un video il pestaggio del poliziotto che ha sparato e ucciso Francesco Chimirri

E' indagato per omicidio Giuseppe Sortino, il vice ispettore della polizia che ieri pomeriggio, a Crotone, ha ucciso un 44enne, Francesco Chimirri, dopo avere assistito a un incidente stradale provocato dalla vittima poi fuggita. Lo ha reso noto il procuratore capo di Crotone, Giuseppe Capoccia.

GUARDA IL VIDEO

Secondo una prima ricostruzione Francesco Chimirri, quarantaquattrenne pizzaiolo di Isola Capo Rizzuto e piccola stella locale di TikTok da 158mila follower, sarebbe stato ucciso dopo una fuga a seguito di un tamponamento avvenuto a Isola Capo Rizzuto, a pochi chilometri da Crotone. Alcuni dicono che il poliziotto, diretto al lavoro in auto, abbia visto Chimirri tamponare un terzo automobilista e andare via senza fermarsi, altri che sia stato l’agente la vittima del sinistro. Il pizzaiolo, spiegano, gli avrebbe fatto volare via uno specchietto per poi andare via senza curarsene.

Scatta l’inseguimento. I due scendono dalle auto, con il tiktoker c’è il padre, iniziano a discutere, gli animi si scaldano e si passa alle mani. In zona abitano molti parenti del 44enne, in molti scendono in strada, si sta cercando di capire se già in quelle fasi abbiano partecipato alla rissa. Il poliziotto, dicono le prime parziali ricostruzioni. Prima avrebbe cercato di difendersi con lo sfollagente, poi avrebbe estratto la pistola e sparato tre volte. Un proiettile ha colpito Chimirri e quello sparo si è rivelato fatale.