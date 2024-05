Spinelli: "I 40mila € a Toti? Glieli abbiamo dati perché si era interessato"

Liguria, Spinelli ammette tutto e inguaia Toti e non solo: "Li ho dati anche a Burlando del Pd"

La posizione del presidente della Liguria Giovanni Toti si complica ogni giorno di più. Ormai tutti i partiti del centrodestra lo hanno scaricato e le sue dimissioni sembrano sempre più vicine e inevitabili, visto quanto sta emergendo dall'inchiesta della Procura di Genova che lo ha portato ai domiciliari. Aldo Spinelli, l'imprenditore del porto al centro dell'inchiesta, ha parlato chiaro ai pm e le sue dichiarazioni suonano come un'incredibile ammissione che mette davvero nei guai Toti. "I 40 mila euro - dice Spinelli ai pm riferendosi a Toti e lo riporta Repubblica - glieli abbiamo dati perché si era interessato. Ma era tutto regolare, li abbiamo divisi tra tutte le società". Del resto, dice Spinelli, lui si rivolgeva al presidente della Regione Liguria "così come mi rivolgevo a Burlando (l’ex ministro Pd, ndr) quando avevo dei problemi". Circostanza confermata dall’attuale segretario provinciale dei democratici: 25 mila euro nel 2010.

Spunta anche un'intercettazione del 9 dicembre 2021, Toti lo ringrazia: "Grazie di tutto, eh? Aldino!". Spinelli - prosegue Repubblica - non nega di aver aperto il portafoglio: "I soldi che gli ho dato sono tutti documentati. Ed ammette al giudice ed ai pm Federico Manotti e Luca Monteverde che "ad un certo punto ho mandato soldi a Pannella e Bonino che non li conosco neanche. Mi hanno mandato una lettera, chiedendomi un aiuto e io glieli ho dati". Ma c'è chi non crede ad una parola perché conosce molto bene Aldo Spinelli, si tratta di Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari e ora del Brescia, che con l'ex patron di Livorno e Genoa ha fatto molti affari. "Aldo - dice Cellino a Repubblica - è tirchio come una capra, lo conosco meglio delle mie tasche, non credo a una riga delle accuse di corruzione che gli vengono mosse: tutte minchiate, si è solo fatto fregare dalla politica".