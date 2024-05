Toti a Spinelli: "Draghi ti fa la diga, contento?". "Ora fammi fare Cavaliere"

Inchiesta Liguria/ Spinelli a Toti: "Mi devi far fare Cavaliere della Repubblica”. Il governatore: "Draghi ti fa la Diga di Genova, sei contento?"

La maxi-inchiesta ligure sul presunto giro di corruzione sta assumendo ogni giorno che passa confini sempre più ampi. Nata come un “semplice” caso di “voto di scambio”, infatti, si è passati a parlare di opere pubbliche, favori imprenditoriali e, ancora, di viaggi di lusso, regali, giri di escort e molto altro.

E a proposito di opere pubbliche, in questi giorni si è tornati a parlare della Diga Foranea di Genova, i cui lavori sono iniziati ufficialmente nel maggio del 2023 ma di cui già si dibatteva fin dall’inizio dell’anno prima. Descritta come il progetto di punta tra quelli inclusi nel PNRR, e dal valore di oltre un miliardo di euro, la Diga di Genova è finita recentemente sotto l’occhio dell’Autorità nazionale anticorruzione dopo che il Tar della Liguria ha annullato l’aggiudicazione della gara all’impresa vincente per presunte irregolarità. A parlarne nientemeno che il governatore della Liguria Giovanni Toti, indagato per corruzione e non solo, e l’imprenditore “elemosiniere” Aldo Spinelli, in un’intercettazione del 9 febbraio 2022, che Affaritaliani.it ha esaminato.

È il presidente della Regione a introdurre l’argomento: “Sei contento che t’ho portato Draghi e ti ha detto che ti fa la diga... così almeno...”. E Spinelli: “No, guarda... sono veramente, non felice, di voi tre, ma di più, perchè immagino che quello sia un colpo veramente eccezionale, che hai fatto... Adesso, poi, mi devi far fare Cavaliere della Repubblica, perchè, guarda...”.

Ma non solo: "Noi la diga la finanziamo in ogni modo", continuano a rassicurarsi a vicenda Toti e Spinelli. Anche fornendo appunti che tranquillizzino il più grande costruttore italiano. Con le intercettazioni in cui proprio Toti e Spinelli citano Pietro Salini (non indagato), amministratore delegato di Webuild, che si era aggiudicato i lavori.