Spinello, comune vicino Forlì dove si attende l'apocalisse. Strage familiare

Spinello, la setta di Ramtha si riunisce in un paesino della Romagna

Spinello, un paesino in provincia di Forlì diventato simbolo della setta di Ramtha. Qui ieri i vigili del fuoco hanno trovato senza vita due seguaci che attendevano l'apocalisse e hanno deciso di suicidarsi. Quando i pompieri hanno forzato la porta della villetta bunker a Spinello e i carabinieri sono entrati, allertati dai figli che non li sentivano da un paio di giorni, - si legge sul Corriere della Sera - i loro due corpi erano riversi a terra senza vita nella stanza da letto al primo piano. Accanto si scorgeva una pistola, sotto il corpo di lui poi ne hanno trovata un’altra, sul comodino un post-it con un messaggio scritto al plurale e probabilmente rivolto ai figli. Nel quale si annuncia il desiderio di "trovare un luogo dove vivere in pace, dove si possono manifestare nuove possibilità".

Se Spinello è diventata la terra eletta di chi segue gli insegnamenti dell’antico guerriero Ramtha, - prosegue il Corriere - non è solo perché è un luogo lontano "dall’acqua di mare, di fiume e di lago", come indica il maestro. Siamo agli inizi degli anni Duemila, scampati i timori per il cambio del millennio, le nuove paure prendono in prestito le profezie Maya e una fine del mondo annunciata con giorno, mese e anno: 21 dicembre 2012. E Spinello era un posto bellissimo, ideale per scampare all’apocalisse. Così circa 70 persone appartenenti alla setta di Ramtha hanno deciso di trasferirsi lì e farlo diventare un luogo simbolo. Ieri la tragedia familiare nel bunker.

Leggi anche: