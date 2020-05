Spostamenti tra regioni, Zaia: "Bel segnale". De Luca: "Incomprensibile"

Il governatore del Veneto Luca Zaia è soddisfatto per la riapertura: "Spero che il governo decida di aprire tutti insieme dal 3 giugno, sarebbe un bel segnale". Contrario il presidente della Campania Vincenzo De Luca: "Non si comprende quali siano le ragioni che possano motivare un'apertura generalizzata e la non limitazione della mobilità nemmeno per le zone ancora pesantemente interessate dal contagio".

FASE 2: RICCIARDI, 'PRUDENZA, PER LA LOMBARDIA ERA MEGLIO ASPETTARE'

"Il trend generale è sicuramente positivo, e stanno andando nella giusta direzione anche regioni come Liguria e Piemonte, che hanno avuto nei giorni passati un'incidenza di casi sopra la media. I numeri della Lombardia inducono però ancora alla prudenza". Lo dice intervistato da, La Stampa, Walter RICCIARDI, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene alla Cattolica. ''La sfida ora - aggiunge - è quella di rintracciare e isolare precocemente tutti i nuovi positivi e devo dire che lo si sta facendo bene un po' in tutta Italia. Ogni settimana vediamo riaccendersi qua a là qualche nuovo focolaio che viene però subito rintracciato e spento''. ''Dove la circolazione del virus è ancora intensa - osserva RICCIARDI - bisogna essere prudenti, quindi per la Lombardia un po' di attendismo non guasterebbe. Ma le mie sono considerazioni scientifiche, poi spetta alla politica decidere in base ad altre considerazioni sociali ed economiche''

FASE 2: RICCIARDI, 'NON ATTUABILE PATENTINO IMMUNITA''

''Di per sé è un'idea affascinante. Ma non è attuabile. Se parliamo dei test diagnostici rapidi non hanno ancora dimostrato di poter rilevare con sicurezza la presenza del virus nell'organismo''. Lo dice intervistato da La Stampa, Walter RICCIARDI, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene alla Cattolica a proposito del patentino di immunità richiesto dalla Sardegna. ''Riguardo i test sierologici invece non sappiamo - osserva - se gli anticorpi siano effettivamente neutralizzanti e quanto eventualmente possa durare la loro azione protettiva''.

CORONAVIRUS: RICCIARDI, 'ESTATE AIUTA MA VIRUS NON E' MUTATO'

''Sicuramente l'estate aiuta perché si fa più vita all'aperto, i locali chiusi sono arieggiati e il caldo fa evaporare più rapidamente le goccioline. Ma il virus non è mutato in modo sostanziale, per cui dobbiamo rispettare le regole igieniche e di distanziamento''. Lo dice intervistato da La Stampa, Walter RICCIARDI, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene alla Cattolica. E sui timori di una seconda ondata in autunno: ''Solitamente accade per tutti i virus che colpiscono le vie respiratorie. Per questo non dobbiamo farci cogliere impreparati''.

Coronavirus, via libera agli spostamenti tra tutte le regioni dal 3 giugno

Il Governo ha confermato le riaperture gia' in vigore per il 3 giugno: gli spostamenti interregionali senza limitazioni. Resta il divieto di mobilita' per le persone sottoposte a quarantena. La decisioone è emersa, al termine di una riunione con il premier Conte, i capidelegazione, la ministra dell'Interno Lamorgese, il sottosegretario alla Presidenza Fraccaro.

Al vertice il ministro della salute Speranza ha illustrato gli ultimi dati sull'epidemia. Il Governo vuole comunque visionare anche i dati che verranno da qui 2 giugno. E' possibile nei prossimi giorni anche un ulteriore confronto tra l'esecutivo nazionale e le regioni.

"Il Decreto legge vigente prevede dal 3 spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva", ha spiegato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione dei capidelegazione.