Stalker compra bara alla ex moglie e la minaccia: "E' già pronta per te"

Tragedia sfiorata nel Catanese, un 26enne lasciato dalla ex moglie era pronto a tutto per tornare con lei. Nonostante il diviato di avvicinamento alla casa della ex compagna, l'uomo avrebbe violato la misura sistematicamente tentando di contattarla telefonicamente o inviandole degli sms, appostandosi sotto casa e rivolgendole delle minacce di morte indirizzate a lei e i suoi familiari. Ma lo stalker della donna non si è fermato a quello e stando a quanto riportano gli inquirenti avrebbe anche postato sui sui social foto dove si mostra con un'arma in pugno.

Ma l'ultima minaccia ha indotto i carabinieri a intervenire subito. L'ultimo sms conteneva una frase choc. "La tua bara è pronta!". I giudici, recependo gli approfondimenti investigativi prodotti dalle forze dell'ordine, ne hanno ordinato l'arresto e la reclusione in carcere.