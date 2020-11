Stalking e lesioni: ex consigliere di Stato Bellomo assolto

Francesco Bellomo, ex consigliere di Stato, e' stato assolto nel processo in cui era imputato per lesioni e stalking ai danni di una ragazza che partecipo' alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza' di cui il magistrato e' coordinatore del comitato scientifico. La sentenza e' stata emessa lunedì 16 novembre, con il rito abbreviato, dal gup di Piacenza. Per l'ex giudice del Consiglio di Stato, la Procura aveva chiesto una pena di tre anni e 4 mesi. Assoluzione anche per il coimputato, Davide Nalin, ex pm di Rovigo. L'accusa per lui aveva chiesto una pena di un anno e 4 mesi.