Chi sono Stefania Nobile e Davide Lacerenza, il lusso ostentato e i guai con la giustizia: "Lamborghini e champagne"

Chi sono Stefania Nobile e Davide Lacerenza, il lusso ostentato e i guai con la giustizia

Nuovi guai per la figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile e il suo ex Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria, sono stati arrestati per un presunto giro di droga e sfruttamento della prostituzione. Sono indagati a vario titolo per autoriciclaggio, favoreggiamento e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e si trovano attualmente agli arresti domiciliari.

Ma chi sono Stefania Nobile e Davide Lacerenza? Dopo aver scontato 9 anni e sei mesi dal 2015, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono libere e ancora molto facoltose. Nobile ha 60 anni, è un'imprenditrice e anche un personaggio televisivo. A Milano, dove vive, viene spesso paparazzata con super macchinoni - riporta Il Messaggero - anche con una Lamborghini Urus del valore di 250 mila euro. "Avevamo investito nella ristorazione e in alcuni locali tra Milano e l’Albania. E io - ha detto Stefania Nobile in una recente intervista - continuo a portare avanti queste attività. Mia mamma sta con me, anche perché i clienti vogliono al tavolo Wanna Marchi: la amano e desiderano ascoltare i suoi racconti".

"Noi - prosegue Stefania Nobile - viviamo nel lusso: vendo champagne! Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente. Io sono una dipendente del mio ex compagno. Ho uno stipendio buono. Prima guadagnavamo miliardi, ma non avevamo il tempo di spenderli. Oggi non guadagniamo le stesse cifre, ma abbiamo imparato a goderci la vita".

Stesso stile di vita anche per l'altro arrestato, il suo ex compagno Davide Lacerenza, 60 anni,. Imprenditore, gestore di locali e influencer. La sua storia inizia nel 1965, nel quartiere del Lorenteggio a Milano. Abbandona gli studi da giovane per guadagnarsi subito l'indipendenza economica dai suoi genitori. Inizia a lavorare nei mercati, con un banchetto di frutta e verdura gestito insieme a cugini. La sua vita va avanti così per 15 anni. In più, per arrotondare, qualche notte lavora in strip club o come modello. Oggi Lacerenza gira per le strade di Milano con una Ferrari 488 gtb rigorosamente rossa che sul fianco riporta gli estremi per trovarlo sui social.

Un successo, quello della Gintoneria, - riporta Il Giorno - che secondo il suo proprietario è dovuto anche alla svolta sullo Champagne. Lacerenza infatti si ritiene colui che ha "sdoganato" le bollicine in Italia che, a sua detta, prima della sua offerta erano bevute soltanto da pochi, mentre oggi sarebbero diffusissime anche tra i più giovani. Ora però sono arrivati i guai con la giustizia, lui e la ex compagna devono difendersi dalle accuse di droga e sfruttamento della prostituzione.