Strage del condominio di Roma, morta quarta donna. Il killer percepiva il Rdc

Strage del condominio di Roma, muore la quarta donna colpita da Campiti

È deceduta La signora Fabiana De Angelis, 57 anni, che è stata ferita nella sparatoria avvenuta domenica mattina a Fidene. La donna è la quarta vittima di Claudio Campiti. La direzione ospedaliera del Sant'Andrea in una nota ha comunicato Che gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. Per questo è stata dichiarata la morte cerebrale della paziente. "L'Azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia".

Strage del condominio di Roma, Campiti ha percepito il reddito di cittadinanza per due anni

Ha percepito il reddito di cittadinanza da aprile 2020 a settembre 2022, Claudio Campiti, l'uomo che ha compiuto la strage di domenica a Roma. E' quanto emerge dall'indagine svolta dai carabinieri, su disposizione della Procura, anche sullo stato patrimoniale dell'uomo.