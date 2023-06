Strage di Bologna, arrestato l'ex avanguardia nazionale Paolo Bellini

Strage della stazione del 2 agosto 1980, l'ex avanguardia nazionale Paolo Bellini è stato arrestato

Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, è stato arrestato. L'uomo era stato condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla corte d'assiste di Bologna come uno degli esecutori materiale della strage della stazione del 2 agosto 1980. L'arresto è avvenuto dopo un'ordinanza della Corte d'Assise d'appello. Secondo quanto riporta Repubblica, Bellini stava preparando alcuni omicidi per vendetta dopo la condanna; tra cui quello dell'ex moglie, che aveva testimoniato nel processo.