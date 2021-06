Strage di Viareggio 12 anni dopo, gli eventi per commemorare le 32 vittime

Era infatti il 29 giugno 2009 quando un treno merci che stava trasportando Gpl deragliò poche centinaia di metri dopo la stazione di Viareggio provocando un'esplosione nella quale persero la vita trentadue persone.

Numerose le iniziative in programma, dopo che lo scorso anno - a causa dell'emergenza covid - non furono possibili manifestazioni pubbliche. Il primo appuntamento della lunga giornata di ricordo sarà alle 11 del mattino al cimitero della Misericordia al quartiere Marco Polo dove il vescovo di Lucca e Viareggio, Paolo Giulietti, celebrerà una messa nel mausoleo dove sono sepolte molte delle vittime del disastro ferroviario.

Alle 21.15, sulla Passeggiata a mare di Viareggio, partirà invece il corteo per le strade della città che raggiungerà via Ponchielli, dove si verificarono i danni maggiori provocati dall'esplosione, poco prima di mezzanotte. Alle 23.48, orario in cui si verificò il disastro, saranno letti i nomi delle 32 vittime della strage.

Il Comune di Viareggio ha deciso di istituire la Giornata della Memoria. "L'Amministrazione - si legge in una nota - calerà a mezz'asta tutte le bandiere esposte nelle sedi comunali e invita i cittadini all'astensione dalle attivita ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il significato della commemorazione".

I familiari delle vittime della strage, invece, hanno invitato la cittadinanza ad appendere per l'intera giornata degli striscioni alle finestre delle loro case in segno di vicinanza e solidarietà. Un gesto, questo, che sarà ripetuto anche in altre città italiane dove si sono formati comitati legati ad altre tragedie come quella del Moby Prince a Livorno o del Ponte Morandi di Genova.