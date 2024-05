Stragi del '93, indagato il generale Mario Mori: "Bel regalo per gli 85 anni"

Stragi di mafia del '93, il generale Mori indagato: sarà interrogato dai pm

La Procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati in merito all'inchiesta sulle stragi di mafia a Milano e a Roma del 1993 l'ex generale dei carabinieri Mario Mori. "Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto, dalla Procura della Repubblica di Firenze, - ha detto lo stesso Mori e lo riporta l'Ansa - un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico".

Il generale rende noto che i magistrati gli contestano che "pur avendone l'obbligo giuridico, non avrebbe impedito mediante doverose segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria, ovvero con l'adozione di autonome iniziative investigative e preventive, gli eventi stragisti di cui aveva avuto anticipazioni", poi verificatisi a Firenze, Roma e Milano, nonché il fallito attentato allo stadio Olimpico. Secondo i pm di Firenze, dunque, pur essendo a conoscenza degli imminenti attentati Mori non avrebbe fatto nulla per impedirli. "Dopo una violenta persecuzione giudiziaria - conclude Mori - che mi ha visto imputato in ben tre processi, nei quali sono stato sempre assolto, credevo di poter trascorrere in tranquillità quel poco che resta della mia vita".