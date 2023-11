Strangola la moglie e ingerisce barbiturici: nuovo femminicidio a Fano

Femminicidio a Fano: noto pizzaiolo strangola la moglie 70enne e poi ingerisce barbiturici. Arrestato per omicidio

La notizia dell'ennesimo femminicidio in Italia, il numero 106 dall'inizio dell'anno, arriva nelle redazioni a tarda notte e viene da Fano, nelle Marche.

Un uomo di 70 anni ha strangolato e ucciso la moglie, anche lei 70enne, prima di tentare il suicidio assumendo barbiturici. E' successo in via Montefeltro, nel quartiere Poderino. L'uomo, secondo quanto riporta il "Corriere Adriatico'" ha poi tentato di togliersi la vita. Il delitto sarebbe avvenuto lunedì sera intorno alle 21 ed è stato scoperto da uno dei figli della coppia, che attendeva i genitori a cena: non vedendoli arrivare e non riuscendo a contattarli via telefono, è andato a cercarli, ha scoperto la tragedia e dato l'allarme chiamando il 112. L'uomo è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ed è al momento ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine.