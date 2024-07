Stroncato da un malore a soli 33 anni: muore lo chef veneto Marco Girotto

Marco Girotto, chef veneto di 33 anni, è morto in seguito a un attacco d'asma. Lascia la compagna e la figlia piccola

Dopo 10 giorni di agonia trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, Marco Girotto è morto a soli 33 anni. Faceva lo chef in un ristorante di Albignasego, in Veneto, e mentre lavorava ha avuto un attacco di asma che non gli ha lasciato scampo. Era il compagno della nota street artist di origine argentina, Carolì, nome d'arte di Carolina Blanco.

Con lei aveva appena avuto una bambina nata 8 mesi fa. La compagna, che aveva iniziato la sua carriera dipingendo i muri di Buenos Aires prima di trasferirsi in Italia, è sotto shock per la morte di Girotto. Ma ha avuto comunque la forza di parlare: "La nostra bimba si chiama Sole, un nome che lui ha scelto con fermezza. Amava la sua famiglia e viveva per la sua bambina. A Londra aveva studiato la cucina gourmet e poi, tornato in Italia, l’aveva fusa con i piatti della tradizione veneta. Era una persona pura e molto eclettica, conosciuta nel suo settore e apprezzata per la simpatia e l’umiltà. Lavorava nel suo posto del cuore e diceva sempre ‘Scherza col fuoco ma non col cuoco’. Ha sempre sostenuto me e la mia arte, spesso mi accompagnava e aiutava a fare i fondi dei murales".