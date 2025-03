"Hai usato il mio struccante". E accoltella sei volte la sorella, un arresto a Napoli

Un grave incidente familiare si è verificato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove una discussione tra due sorelle per motivi apparentemente banali si è tragicamente trasformata in violenza.

Durante il litigio, la discussione si è accesa quando una delle due, la ventenne, ha accusato la sorella ventiquattrenne di aver usato il suo struccante senza permesso. La situazione è degenerata quando la più giovane ha estratto un coltello da cucina dal cassetto e ha colpito ripetutamente la sorella all'addome, infliggendole sei coltellate.

I carabinieri, intervenuti prontamente nell'appartamento, hanno sequestrato l'arma, ancora macchiata di sangue, e hanno ricostruito l'accaduto. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Nola, da cui è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni. La giovane aggressore, che non aveva precedenti penali, è stata arrestata con l'accusa di lesioni personali aggravate e attualmente si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.