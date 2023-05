Successione Papa, Zuppi ci crede ma pesano gli "scandali" di Monsignor Paglia

Papa Francesco e la successione, il punto debole di Zuppi pare essere proprio Paglia. Ecco perchè

Matteo Maria Zuppi (67) è un principe della Chiesa, cioè un cardinale nonché vescovo di Bologna. Il suo motto è: “Gaudium domini fortitudo vestra” e cioè “La gioia del Signore è la tua forza”. Nel suo stemma araldico compare anche un altro motto tratto dal capitolo IV del vangelo di Giovanni: "Levate oculos vestros ad messem" “Alzate i vostri occhi alle messi” e la frase proseguirebbe con un esemplificativo “il tempo della mietitura è arrivato”. La frase fu pronunciata da Gesù nell’incontro con la Samaritana.

Presenti nello stemma tre onde che raffigurano il Tevere, il fiume di Roma, città in cui è nato. Zuppi ha studiato presso il seminario di Palestrina ed è laureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense e poi presso la Sapienza di Roma in lettere e filosofia con una tesi sulla storia del Cristianesimo. Dunque un uomo di cultura e d’azione. Dal 1981 al 2010-e questo è un particolare importante- è viceparroco prima e parroco dopo della basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Infatti il punto cruciale della sua carriera è che diventa nel 2006 cappellano di Sua Santità e assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egidio.