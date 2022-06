La nuova hit dell'estate è Sucu Sucu di Cristiano Malgioglio

Il cantante e paroliere Cristiano Malgioglio sta per lanciare il nuovo singolo dal titolo SUCO SUCO. In particolare, da anni è il protagonista dell’estate con i singoli Notte Perfetta, Mi sono innamorato di tuo marito, Danzando Danzando, Dolce Amaro e Tutti Me Miran, per citarne alcuni. Malgioglio torna con la sua ironia e la sua gioia travolgente per accompagnarci in questa calda estate piena di sole.

Sucu Sucu il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio

Fabrizio Conte è il regista del video del brano, che richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar e trasmette, per immagini, la stessa ironia e la stessa voglia di divertimento che ritroviamo nel brano. SUCU SUCU uscirà venerdì 17 giugno su tutte le piattaforme digitali per Artist First.

L'artista lo scorso 20 maggio, ha pubblicato Malo, disco che racchiude alcuni brani della musica latina che da sempre fanno parte della sua vita. Il primo brano del disco è FORTE FORTE FORTE scritto da lui per Raffaella Carrà, che ne fece un grande successo, questa volta invece è proprio Cristiano ad interpretarlo così da omaggiare la grande artista.

Inoltre, nel disco sono presenti duetti con artiste italiane sue amiche da sempre come Omara Portuondo, straordinaria artista cubana, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Non solo, Cristiano Malgioglio è stato scelto da Carlo Conti per entrare nella giuria di Tale e Quale Show, mossa che ha aggiunto divertimento e anche un tocco di cinismo, che non guasta, nelle opinioni rilasciate al termine delle esibizioni dei concorrenti in gara. Malgioglio tornerà anche nella prossima edizione del programma, in partenza a settembre 2022.



Leggi anche: