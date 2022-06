Eutanasia, pagare per morire: Mario dovrà sborsare 5mila euro

Mario dovrà sostenere le spese per il suo suicidio assistito

A causa di un incidente, Mario, 44 anni, marchigiano è completamente paralizzato da 12 anni. Soprattutto, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito in Italia, ma dovrà farsi carico delle spese che ammontano a 5mila euro, per acquistare il farmaco e le apparecchiature per l’infusione di questo.

L’Associazione Luca Coscioni interviene sulla vicenda e ricorda: “In assenza di una legge lo Stato italiano non si fa carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico". A tal proposito, l'Associazione ha lanciato una raccolta fondi per aiutare Mario.

