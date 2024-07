Superbonus, truffa da 2 mln a Treviso: oltre 2mila vittime in tutto il Nord

Superbonus 100%, truffa a Treviso: due amministratori di un'azienda sono stati denunciati dalla Guardia di finanza per aver sottratto 2 milioni di euro. Le vittime sono migliaia in tutto il Nord Italia

A Treviso due amministratori di un'azienda che si presentava come general contractor per il Superbonus 100% sono stati denunciati per truffa dalla Guardia di finanza. La coppia tra il 2020 e il 2022 avrebbe truffato circa 2mila persone tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per un totale di 2 milioni di euro.

I truffatori richiedevano importa tra 350 e 2000 euro per lo studio di fattibilità che la società prometteva di rimborsare alla fine dei lavori, che in realtà non sarebbero mai cominciati per nessun cliente. L'azienda è stata sanzionata per pratiche commerciali scorrette ed è attualmente in stato d'insolvenza per gli illeciti degli amministratori che ne hanno ulteriormente aggravato i problemi finanziari.