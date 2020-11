Covid, tamponi drive through alla caserma Nato Ugo Mara in sicurezza

Alla Caserma Nato Ugo Mara di Solbiate Olona VA è in funzione nel parcheggio il drive through per ciittadini allestito nella sede del Comando di Reazione Rapida della Nato per fronteggiare l’emergenza coronavirus COVID-19 al settanntacinque per centogestita da personale militare qualificato in base alle singole mansioni con il supporto di Ats.Ogni giorno sono disponibili 700 tamponi molecolari che vengono prenotati dai cittadini tramite Ats dalle ore 9 alle ore 14 da lunedì al sabato in quattro postazioni create con casette in legno dove le singole auto con a bordo le personeeffettuano l'accettazione per poi procedere al tampone il personale medico militare,l'esito sarà trasmesso per mail entro il massimo di quarantotto ore dall'Ats mediante l'analisi effettuata da laboratori convenzionati.Questa iniziativa è l'attuale collaborazione tra l'Esercito Italiano NRDC e Ats Insubria per un alleggerimento con altri centri presenti sul territorio in aiuto alla sanità pubblica.Servizio realizzato presso la Caserma Nato Ugo Mara da Nick Zonna