Taranto, 23enne denuncia uno stupro di gruppo: tre arresti

A Massafra (Taranto) una 23enne ha denunciato lo stupro di gruppo da parte di ragazzi tra 23 e 34 anni. I tre sono stati arrestati

A Massafra, in provincia di Taranto, una 23enne ha denunciato lo stupro di gruppo da parte di tre giovani di 23, 27 e 34 anni. Il fatto sarebbe avvenuto sabato notte. La vittima dopo la violenza aveva chiamato il fratello, che l'aveva accompagnata all'ospedale dopo i medici hanno accertato lo strupro e attivato il protocollo previsto contattando le forze dell'ordine.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, la ragazza stava tornato a piedi intorno alle due di donne in compagnia di due amici, un uomo e una donna. Durante il tragitto sono stati avvicinati da un auto con a bordo i tre arrestati che gli hanno offerto un passaggio. Il gruppo è salito in auto perché conosceva uno dei passeggeri della vettura.

Gli amici della giovane sono stati accompagnati a casa per primi mentre la 23enne, rimasta da solo in auto, sarebbe stata portata in aperta capagna e poi violentata. I tre dopo l'abuso l'avrebbero poi accompagnata vicino casa e minacciata di non rivelare nulla dell'accaduto.