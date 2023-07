Tartare di manzo e formaggio canestrato, lotti ritirati. É allarme rosso

Tartare di manzo e formaggio canestrato, è allarme. Lotti ritirati, ecco quali

Il Ministero della Salute ha emesso avvisi riguardanti il ritiro di un lotto di formaggio canestrato e diversi lotti di tartare di bovino a causa di un serio rischio per la salute dei consumatori, dovuto a contaminazioni batteriche. I dettagli dei richiami sono stati pubblicati nella sezione "Richiami Alimentari" sul portale del ministero.

Per quanto riguarda le tartare di bovino, il ritiro è stato effettuato a causa della possibile presenza del pericoloso batterio Escherichia Coli. Le confezioni coinvolte, vendute con diverse denominazioni (Fiorani Tartare, Bovino Tartare e Tartare), presentano tutte il medesimo numero di lotto (25223TA) e le scadenze riportate sono il 4, 5 e 6 luglio 2023. Questi prodotti sono stati tutti fabbricati da Fiorani & C spa, presso lo stabilimento situato a Piacenza, e sono commercializzati in confezioni da 210 grammi.