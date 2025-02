Giovane italiano trovato morto in circostante misteriose a Tenerife, indagini in corso

Giovane italiano trovato morto in circostante misteriose a Tenerife

Un giovane italiano di 27 anni, Gianluca Volpe, è stato rinvenuto senza vita nei giorni scorsi sull’isola di Tenerife, nelle Canarie. Le dinamiche del decesso, avvenuto durante il weekend, restano al momento poco chiare, come riportato da fonti giornalistiche tra cui La Nazione.

La notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore, nonostante il corpo sia stato identificato già da alcuni giorni. A dare l’allarme alle autorità italiane è stato il consolato di Arona, che ha svolto il ruolo di intermediario tra la Spagna e i familiari del ragazzo, residenti in provincia di Arezzo.

Dalle prime indagini, non emergerebbero tracce di aggressioni o lesioni sul cadavere. Volpe, nato a Napoli nel 1997 ma trasferitosi a Tegoleto, frazione di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), aveva deciso di intraprendere un viaggio verso l’arcipelago spagnolo da poco tempo, ma le ragioni della sua presenza a Tenerife rimangono ignote.

Nonostante le verifiche preliminari escludano un episodio di natura violenta, la magistratura iberica ha disposto un’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso, lasciando aperte tutte le possibili linee d’inchiesta. Le istituzioni locali e italiane collaborano per far luce sulla vicenda.