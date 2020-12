Terremoto Croazia, magnitudo oltre 6: morti. Crollati ospedale e asilo. VIDEO

Terremoto Croazia: scossa di magnitudo oltre 6

Forte scossa di Terremoto in Croazia, di magnitudo 6.4 secondo i dati preliminari dell'Ingv. La scossa e' stata avvertita nettamente anche in Italia. "Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 - spiega all'AGI Alessandro Amato dell'Ingv - e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensita', quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro".

Arrivano notizie di crolli di edifici a Petrinja, a sud di Zagabria, dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito la Croazia e che e' stata avvertita anche a Zagabria, Fiume, Spalato e Vukovar. Stando ai media locali, a Petrinja tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale e un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Non si ha notizia per ora di altre eventuali vittime. La popolazione impaurita si e' riversata sulle strade e in luoghi all'aperto. "Le prime scene di Petrinja sono davvero drammatiche, ci sono molte macerie", si legge sul sito web di Radio Sarajevo. In un tweet la Croce Rossa Croata, intervenuta per i soccorsi, parla di "situazione molto grave". Anche a Zagabria si avverte il suono di molte sirene.

Terremoto Croazia: chiusa centrale nucleare in Slovenia

La centrale nucleare slovena di Krsko e' stata chiusa come misura precauzionale, in seguito al terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito la vicina Croazia e sentito in tutta la regione. Lo ha annunciato il portavoce della centrale stessa, Ida Novak Jerele.

Terremoto Croazia: Ingv, avvertito nel Nord-Est e costa Adriatica

La forte scossa di terremoto in Croazia, "data l'elevata magnitudo e le caratteristiche geologiche della regione adriatica", e' stata avvertita anche in molte regioni italiane, "soprattutto quelle del Nord-Est e della costa adriatica, come evidenziato dalla mappa dei corrispondenti di 'Hai sentito il terremoto?'". Lo rende noto l'Ingv. L'epicentro e' a circa 40 km a sud di Zagabria e a pochi chilometri da Petrinja, una citta' di circa 23.000 abitanti.

Terremoto Croazia: Michel, da Ue "pieno sostegno"

"Stiamo seguendo da vicino la situazione a Zagabria dopo il devastante terremoto. I nostri pensieri vanno ai feriti e ai soccorritori in prima linea". Cosi' su Twitter, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "In questo momento difficile", conclude Michel, "l'Unione europea offre il suo pieno supporto e assistenza al popolo croato e al premier Andrei Plenkovic".

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

Terremoto Croazia: Ingv, 4 volte piu' energetico di Amatrice

"Il sisma e' stato forte, di magnitudo 6.4, quattro volte piu' energetico di Amatrice". lo ha detto a Rainews 24 il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni. "C'erano state scosse anche ieri in Croazia - ha ricordato - quindi presumibilmente molte persone non erano a casa, ma questo tipo di scosse puo' causare danni ingenti". Quanto alle ripercussioni nel nostro Paese, "la struttura che ha generato questo terremoto e' indipendente da quelle presenti in Italia, quindi non c'e' nessuna correlazione. Ma la scossa e' stata chiaramente avvertita in buona parte della Paese, specie nel Nord Est e sulla costa adriatica".