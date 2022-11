Terremoto, violenta scossa di magnitudo 5.7: chiuse scuole e linee ferroviarie

Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.7 avvertita nelle Marche

Poco dopo le ore 7.00, di questa mattina 9 novembre, sono state avvertite due forti scosse di terremoto avvertite in varie zone delle Marche in particolare. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durante diversi secondi.

Dalle prime informazioni - non ancora ufficiali - apprese dall'Ingv si tratterebbe di una scossa avvenuta al largo della costa delle Marche settentrionali. La magnitudo del sisma sarebbe di 5.7 ad una profondità di 8 chilometri. La popolazione, da quanto si apprende, ha sentito la terra tremare a Pesaro, Urbino ma anche a Roma, Firenze, Bologna fino al nord Italia.

In diversi comuni le scuole sono state chiuse, ecco le prime comunicazioni giunte dai sindaci, anche per monitorare le situazioni nei plessi e capire la presenza di eventuali danni alle strutture. Quindi sono state chiuse le scuole ad Ancona, Pesaro, Gabicce, Osimo, Grottammare, Fano, Macerata, Mondolfo/Marotta e Sant'Elpidio a Mare.

Su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci scrive: "Scossa di terremoto molto forte. Sono a Bruxelles. Ma in attesa di capire meglio la situazione e fare tutti i controlli, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse". In precedenza, in un altro post, aveva sottolineato che "al momento non risultano danni".

In via del tutto preventiva, nelle zone colpite dal terremosto, è stato sospeso il traffico ferroviario.