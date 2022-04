Terremoto oggi: epicentro in Bosnia, la terra trema dal Friuli all'Albania

Terremoto in Bosnia, c'è una vittima

Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato alle 23.08 di venerdi 22 aprile in Bosnia Erzegovina, ma la scossa è stata nettamente avvertita anche molte zone d'Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Campania. L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 20 Km a est di Stolac, non lontano da Mostar. Proprio a Stolac c'è stata l'unica vittima del sisma, una donna di 28 anni colpita dalle macerie della sua casa. Il terremoto ha provocato notevoli danni a Mostar e nelle zone limitrofe.

La terra trema dall'Italia all'Albania

Le scosse si sono avvertite nettamente nel Centro-Sud dell'Italia, in particolare in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Molta paura, ma per ora nessun danno rilevato. Il sisma è stato avvertito per oltre 400 km, anche in Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia e Slovenia. Molte le segnalazioni lungo tutta la dorsale adriatica.

Terremoto: grande paura a Napoli a L'Aquila

Lo spavento più grosso più stato a Napoli, sia perché il terremoto si è avvertito in maniera particolare, sia perché la zona flegrea da oltre un anno è alle prese con uno sciame sismico legato al bradisismo. Anche qui, per fortuna, nessun danno a persone e cose. Simile il deja-vu in Abruzzo e in particolare a L'Aquila, a 13 anni dal sisma che devastò la città, con numerose chiamate ai Vigili del Fuoco.



