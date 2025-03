Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 4.6 nel Gargano

Grande paura in Puglia e Molise per una scossa di terremoto con epicentro in mare a pochi km dalla costa nei pressi di Lesina, nel Gargano, provincia di Foggia. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino alla parte più a sud della Puglia. Ad aumentare la sua forza la scarsa profondità della scossa posta ad 1,2 km di profondità.





L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato pochi minuti dopo una seconda scossa di assestamento di magnitudo tra il 3.6 ed il 4

Migliaia le persone che in tutta la zona sono scese in strada. Sui social si racconta di una scossa durata molti secondi che ha creato grande paura nella popolazione. Poche le chiamate ai centralini di Vigili del Fuoco e forze dell'ordine; diverse le segnalazioni di danni anche se per fortuna al momento non ci sono notizie di crolli, vittime e/o feriti.