Terremoto Turchia, estratto vivo dalle macerie ex calciatore del Chelsea Atsu

Terremoto in Turchia: estratto vivo dalle macerie l'ex calciatore del Chelsea Atsu

È vivo, Christian Atsu, il calciatore ghanese che era rimasto intrappolato nel terremoto che ha colpito Siria e Turchia. L'ex giocatore del Chelsea e del Newcastle United è stato tratto in salvo dalle macerie e, secondo quato riporta il Guardian, è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato ferite al piede destro e difficoltà respiratorie. A comunicare che il calciatore risultava disperso era stata la squadra turca dell’Hatayspor, club per cui il centrocampista classe ‘92 sta militando. Anche altri giocatori della stessa squadra turca risultano attualmente dispersi.

Atsu vanta un passato in alcuni prestigiosi club europei; nel 2012-13 si fece notare con la maglia del Porto, tanto che il Chelsea decise di ingaggiarlo. Poi un lungo girovagare tra Vitesse, Everton, Bournemouth, Newcastle e Malaga, per poi approdare nel campionato arabo e, in ultimo, proprio in Turchia, all’Hatayspor che milita nella Süper Lig.