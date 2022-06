The Magician, la prima agenzia data driven per gestire la polarizzazione

La prima agenzia esperta in data driven in grado di gestire la polarizzazione è The Magician

La prima agenzia esperta di data driven per gestire la polarizzazione, The Magician, è un atelier di advocacy per la comunicazione della crisi. Ecco, come trasformare il contrasto in opportunità, quindi valorizzare e proteggere la reputazione di aziende, enti, organizzazioni, amministrazioni, personaggi e personeL'agenzia è nata dall’expertise di The Fool, società leader nella Data analisys e customer intelligence, e di Bi Wise, boutique di comunicazione strategica, specializzata in PR e crisis management.

"La Rete genera contrasti, ci saranno sempre un pro e un contro, un sostenitore e un denigratore, un alleato e un avversario, in un ambiente nel quale ogni azione o messaggio viene interpretato dal contesto sociale. Un ambiente che chiede viceversa impegno, prese di posizione, scelte valoriali sempre più nette e precise. The Magician nasce per trasformare strategicamente la polarizzazione in opportunità ed evitare, prevenire o gestire le situazioni nelle quali questa si trasformi in una vera e propria crisi, con i conseguenti danni reputazionali ed economici", così spiegano il progetto il presidente e amministratore delegato di The Magician Matteo Flora e Daniele Chieffi.

Una nuova realtà che chiede un nuovo approccio e l’utilizzo di strategie, strumenti e tecniche nuovi per coglierne le opportunità e prevenirne e gestirne i rischi. L’idea di The Magician non è infatti evitare la polarizzazione, ma gestirla strategicamente per costruire e difendere la reputazione.

Concludono Flora e Chieffi: "The Magician costruisce percorsi di advocacy data driven per muoversi in contesti contrastati, identificando il proprio posizionamento, influenzando i flussi d’opinione, governando la percezione delle proprie azioni. Concretamente vuol dire prendere una posizione e difenderla, saper gestire gli attacchi, i contrasti, le critiche e le sfide, saper cogliere gli schieramenti, conoscerli e sfruttarli a proprio vantaggio. Prevedere le opinioni e i trend e avvalersene per trarne profitto e consolidare così la propria reputazione".



