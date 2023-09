Tidei, il sindaco "arzillo" di Santa Marinella: "Sui social solo complimenti"

Pietro Tidei, il sindaco "arzillo" raccoglie complimenti sui social

La vita sessuale (e adultera) del sindaco di Santa Marinella, Pietro Taddei, è ormai cosa nota e non smette di regalare gioie agli utenti del web, che - a dispetto di quanto emerso - non perdono occasione per complimentarsi con il primo cittadino "arzillo" che ha innescato l'inchiesta che sta portando alla luce tanti "intrallazzi", sia nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali che - è il caso di dire - fisiche.

La posizione del 77enne romano infatti sta prendendo una piega inattesa. Da denunciante e accusatore, il sindaco ora si ritrova con l'accusa - al momento informale, che non hanno dato avvio ad alcuna indagine a suo carico - di azioni poco trasparenti.

Come riporta Repubblica, le cimici che hanno immortalato gli incontri intimi non sono state messe dopo la sua denuncia, c’erano già. Altre intercettazioni, pubblicate ieri da La Verità, rivelano che la stessa denuncia di Tidei è stata più sollecitata che spontanea. «Tutto vero – spiega il sindaco – io non volevo denunciare perché avevo capito che politicamente il complotto contro di me era già fallito. Ma i carabinieri hanno insistito, mi hanno detto che avevano elementi a supporto dell’accusa».

Tra queste intercettazioni è emerso intanto che ad indurlo a denunciare sarebbe stato il comandante della stazione locale dei carabinieri, la stessa persona alla quale - salta fuori - Tidei ha assicurato di trovare un posto per la moglie come operatrice socio-sanitaria.

L'altra questione che non torna riguarda proprio la donna ripresa in intimità con il primo cittadino, al cui marito - militante di Rifondazione - era stata proposta una consulenza sul rischio idrogeologico. «Vero, l’avevo sondato per capire se aveva disponibilità e competenza, mi ha detto “no” e non se n’è fatto nulla. Quello che è successo tra me e la signora non c’entra nulla».

Non si tratta dell'unico caso di raccomandazioni emerse dagli audio intercettati, ma Tidei smentisce tutto, trincerandosi dietro al : "Come tutti i sindaci sono sommerso da richieste di aiuto".

Quanto alla vita privata di Tidei, a quanto da lui dichiarato sembra che stia tornando la calma con la sua signora, e alla domanda se fosse lo stesso con i suoi quattro figli, l'arzillo sindaco ha risposto: «Sì, ora spero non leggano i messaggi sul mio Facebook, si complimentano tutti che alla mia età... sì insomma, ci siamo capiti».