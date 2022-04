Sfida su Tik Tok finisce in ospedale. Ragazzino si dà fuoco in diretta social

Un 'challenge' online si trasforma in dramma per un quattordicenne. Gravi ustioni, è al Meyer



La sfida su Tik Tok finisce all'ospedale dopo che ragazzino si è dato fuoco in diretta social: un 'challenge' on line si è trasformato in un dramma per un quattordicenne aretino, che ha riportato gravi ustioni e adesso è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'adolescente di Arezzo, riferisce "La Nazione", è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso ma non sarebbe in pericolo di vita: resterà in coma farmacologico per qualche giorno.



La sfida finita su un letto d'ospedale si è consumata in una mattinata di scuole chiuse per le vacanze di Pasqua. La mamma conosceva già la passione del figlio per Tik Tok: per questo, gli aveva più volte raccomandato di non giocare con il fuoco. Ma tentazione social è stata troppo forte per il ragazzo: appena la madre è uscita di casa, il giovanissimo si è messo a preparare gli ultimi dettagli di una scenetta da postare su Tik Tok, mettendo in pratica un pericoloso "fire challenge".



Il ragazzo aretino avrebbe voluto così partecipare alla sfida su Tik Tok, ma la bottiglia dell'alcol che stava utilizzando per il video gli è esplosa fra le mani mentre era da solo nel giardino di casa. Lo scoppio si è sentito bene nei dintorni: i vicini hanno chiamato subito i soccorsi, mentre sono stati avvertiti i genitori. L'ambulanza e un'automedica hanno richiesto l'intervento del Pegaso, l'elisoccorso è atterrato allo stadio comunale e ha portato il 14enne al Meyer di Firenze.

