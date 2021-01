Sfida di soffocamento su TikTok. Bambina di 10 anni in coma profondo

"Coma profondo da encefalopatia post-anossica prolungata" e "condizioni critiche". Sono gravi le condizioni della bambina di 10 anni giunta ieri sera in arresto cardiorespiratorio all'ospedale "Di Cristina" di Palermo, che dalle prime ricostruzioni sembra abbia perso i sensi per asfissia, dopo essersi avvolta una cintura attorno al collo, per partecipare ad una sfida di soffocamento estremo sul social TikTok. Ad accompagnarla in ospedale sono stati i genitori disperati che l'hanno trovata esanime per terra dopo l'assurda prova di resistenza nota come 'blackout challenge'. I medici del pronto soccorso sono riusciti a riavviare il battito dopo diversi tentativi ed eseguito diversi esami diagnostici per verificare i danni agli organi in seguito all'asfissia.

La piccola, come spiega l'ospedale è arrivata al pronto soccorso, accompagnata dai genitori, "alle 21.04 di ieri, in arresto cardiorespiratorio di non precisabile durata temporale in quanto l'inizio è ricostruibile, con anamnesi indiretta, solo approssimativamente attraverso il racconto dei genitori". Subito in codice rosso, "ha usufruito delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e il cuore ha ripreso il battito. Ha quindi subito eseguito una Tac encefalo che ha evidenziato una situazione di coma profondo da encefalopatia post anossica prolungata". Alle 23, in condizioni critiche è stata ricoverata in terapia intensiva.

Sulla vicenda indaga la Polizia di stato che ha sequestrato lo smartphone. La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e la procura dei minori si è attività ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal padre, ieri sera la bambina stava giovando nel bagno di casa. Ed è lì che sarebbe stata sorpresa – secondo il racconto fornito dal padre – in una scena "agghiacciante": la piccola aveva una estremità di una accorda stretta attorno al collo e l'altra parte attaccata alla barra porta asciugamani. Di fatto come se fosse impiccata. Accanto a lei lo smartphone. Per liberarla è stato necessario tagliare la corda, ma la piccola non dava segni di vita dopo l'assurda prova di resistenza nota come 'blackout challenge'