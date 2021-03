Torino, incendio alle pendici del monte Musinè

Incendio boschivo a Casellette, alle pendici del Monte Musinè. Sul posto il funzionario di servizio assieme a 2 direttori a coordinare 4 squadre permanenti e volontarie (circa 25 persone). Un Canadair della flotta antincendio nazionale sta effettuando sganci sui due fronti di fiamma. Anche un elicottero in convenzione con la regione scarica acqua con una benna, una sorta di serbatoio in tela, con quasi 1.000 litri. Una linea elettrica di alta tensione è stata isolata dai tecnici società energetica. Al momento non ci sono problemi per la sicurezza delle abitazioni.