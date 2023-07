Torino, gli ambientalisti se la prendono coi Suv. Sgonfiate le ruote a 70 auto

Nuovo blitz ambientalista a Torino. Nel mirino ci finiscono i Suv

Adesso il nuovo target sono le auto di grossa cilindrata. Gli ambientalisti entrano in azione a Torino prendendo di mira i Suv. Sono state sgonfiate le ruote a ben 70 automobili. Come racconta la Stampa, "l’altra notte qualcuno ha pensato bene di andare in giro per la città a sgonfiare una ruota di ogni Suv che ha incontrato. Un lavoro fatto per benino e con tanta pazienza. Rimettendo al suo posto il tappo di plastica dello pneumatico dopo l’operazione. Firmata lasciando un foglio sul parabrezza: «Lo sappiamo che ti arrabbierai, non ce l’abbiamo con te ma con la tua auto...»".

Secondo la Stampa, il blitz «anti Suv» dell’altra notte è il terzo di questo tipo che viene fatto in città. L'azione è stata fatta in modo anonimo. "Richiamando soltanto la sigla «Tyre extinguishers», gruppo che ha radici e storie oltremanica, negli States, in Germania, a Lione e in un’infilata di altri posti. «Tyre extinguishers»: sgonfiatori di pneumatici. Di macchinoni 4X4 - ovviamente - considerate auto super inquinanti, che danneggiano il clima, e rendono più complicata, e pericolosa, la vita in città".