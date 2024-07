Torino, il giornalista Andrea Joly aggredito da militanti di Destra: "Non riuscivo a divincolarmi"

Andrea Joly, cronista de La Stampa, è stato aggredito a Torino da due militanti di Casa Pound

Il giornalista de La Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito davanti al circolo Asso di Bastoni a Torino da un gruppo di militanti di estrema destra. Il cronista, che passava davanti al locale mentre era in corso una festa, sarebbe stato avvicinato da alcune persone uscite all'estero chiedendogli chi fosse. Gli stessi avrebbero intimato di consegnargli lo smartphone, salvo poi minacciarlo e colpirlo a calci mentre cercava di allontanarsi.

La Digos ha indentificato i presunti autori dell'aggressione come due appartenenti a Casa Pound. Andrea Joly ha ricevuto sostegno da più parti, a partire dalla premier Giorgia Meloni che ha dichiarato: "Gesto da condannare, individuare i responsabili". "Non c'è spazio per la violenza", ha poi affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Sulla stella lunghezza d'onda Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: "Episodio vile e intollerabile"