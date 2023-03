Torino, chirurgo recide per sbaglio l'aorta: morto un neonato di 10 mesi

Torino, bimbo di dieci mesi muore durante un intervento: “Recisa per errore l’aorta”

Aveva solo dieci mesi quando morì lo scorso 15 aprile 2021, all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il bimbo, ricoverato, si era sottoposto a un intervento chirurgico per correggere una malformazione polmonare; ma, per errore, gli era stata recisa l’aorta.

Proprio l'ospedale Regina Margherita aveva segnalato il caso alla procura torinese: secondo la tesi del pubblico ministero Francesco La Rosa, che ha coordinato l’indagine per due anni, il chirurgo aveva scambiato l’aorta per un vaso sanguigno secondario. Nonostante il disperato tentativo di salvargli la vita, il piccolo non ce l'aveva fatta, data la situazione compromessa. I medici, inoltre, si sarebbero accorti tardivamente dell'errore, in quanto il dissanguamento nei neonati avviene più lentamente. E anche perché, riporta il Corriere della Sera, secondo chi ha indagato il paziente non era monitorato con il pulsossimetro, strumento che avrebbe permesso ai medici di accorgersi prima dell'errore.

La famiglia del bimbo, assistita dal legale Michela Malerba, con la loro denuncia avevano fatto scattare il sequestro delle cartelle cliniche, dando inizio a un procedimento giudiziario. In un primo momento l’inchiesta aveva coinvolto i nove medici; ora il pm ha deciso di procedere contro quattro medici per omicidio colposo: nel mirino il direttore del reparto di Chirurgia pediatrica, accusato di aver incaricato di eseguire l’intervento un medico delle Molinette (anche lui sotto inchiesta) specializzato in chirurgia su adulti. Insieme a loro anche l'anestesista e un altro medico presente. Non dovrebbero andare a processo, invece, gli specialisti che hanno provato a salvare la vita del piccolo.