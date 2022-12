Torino, tenta la rapina con una mannaia in un hotel. Uomo ferito e arrestato

Torino, panico nella notte in un hotel: un uomo tenta la rapina con una mannaia, viene ferito dalla guarda giurata

Notte di paura quella appena trascorsa in un albergo in zona Aurora, Torino, quando verso l’una del 27 dicembre un uomo è entrato armato di mannaia per commettere una rapina. Pronta, però, la reazione di una guardia giurata, che l’ha ferito con un colpo di pistola, permettendo alla Polizia di arrestarlo. L’autore del gesto è stato portato in ospedale in codice giallo, e le sue condizioni non risultano gravi: rimangono l’accusa e l’arresto per tentata rapina.

"La sicurezza in Aurora deve essere una priorità per l'amministrazione. Non si possono lasciare i cittadini in balia di ripetuti episodi di violenza di questo genere – afferma Daniela Rodia, consigliere della circoscrizione 7 – Non ci si può più nascondere dietro la parola 'percezione'. La campagna elettorale è finita da oltre un anno, il tempo delle promesse è scaduto e i cittadini continuano ad attendere fatti concreti".