Torre del Lago, un ristoratore dopo una rapina ha un malore e muore. Arrestato l'aggressore

Un ristoratore muore per un malore accusato dopo un tentativo di rapina nel suo locale. L'episodio è accaduto a Torre del Lago, in provincia di Lucca, tra la notte del 10 e dell'11 novembre, quando un uomo di origine marocchina in stato di agitazione è entrato nel ristorante "Elefante Marino", poco prima della mezzanotte.



L'uomo, dopo aver minacciato i proprietari pretendendo che gli servissero alcolici e sigarette, ha ferito uno dei due a una mano con un paletto di legno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, supportati anche da un equipaggio del commissariato di Viareggio. L'uomo è stato arrestato dai militari in flagranza di reato e portato in tribunale a Lucca. Successivamente il ristoratore, Alberto Biancalana, questo è il suo nome, ha iniziato ad accusare un malore.



Il 64enne è stato soccorso dai sanitari del 118 con una serie di tentativi invani per rianimarlo, poi, è stato trasferito d'urgenza all'Opa di Massa, ma ormai era troppo tardi, era arrivato già morto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.